Журналистам разрешат бесплатно ездить в московском транспорте 9 мая

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Волонтеры и журналисты, аккредитованные оргкомитетом празднования 75-летия Победы, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы в праздничные дни. Такое решение принял президиум правительства столицы.

Транспортные компании, которые бесплатно будут перевозить волонтеров и сотрудников СМИ, получат бюджетные субсидии.

Предполагается, что бесплатно они смогут проехать в наземном городском транспорте, в метро, по МЦУ, а также в пригородных электричках до аэропортов московского транспортного узла. В какие именно дни проезд будет бесплатным, не уточняется.

Компенсация выпадающих доходов перевозчиков за бесплатную перевозку волонтеров и представителей СМИ будет осуществляться по фактическому количеству совершенных поездок, а для юрлиц, осуществляющих перевозки на пригородном железнодорожном сообщении в аэропорты, - из расчета не более двух поездок на каждого волонтера и журналиста.