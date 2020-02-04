На параде 9 мая впервые представят 24 новейших образца военной техники

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые будут представлены на военном параде, который пройдет 9 мая в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. Он отметил, что в военном параде в Москве будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.

"Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ-100", - сказал Шойгу. Он сообщил, что подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведется.

"С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне (в Московской области - ИФ). Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади", - рассказал министр обороны. Учитывая масштаб и важность стоящих задач, он попросил всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению.

Как будут праздновать 75-летие Победы по всей России

Шойгу также сообщил, что праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России. "Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих", - сказал глава Минобороны.

По его словам, ведомство разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут проводиться в течение всего года.

"Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне", - сказал Шойгу.

В апреле-мае будет проведена патриотическая акция "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои, добавил министр обороны.

"Особое место в торжествах займет освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти", - сказал Шойгу. Он напомнил, что для пополнения комплекса "Дорога Памяти" созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте министерства обороны.