Nordwind объяснила решение посадить самолет Уфа - Пхукет в "Шереметьево"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind объяснила решение посадить самолет, направлявшийся прошлой ночью из Уфы на Пхукет, в московском аэропорту "Шереметьево".

Представитель авиакомпании пояснил "Интерфаксу", что после вылета сработала сигнализация о неплотном закрытии багажного люка. Если бы было принято решение садиться в Уфе, необходимо было бы вырабатывать топливо на протяжении 5 часов, после чего экипаж отправлять на отдых и объявлять длительную задержку рейса. Также, по его словам, наземные службы не дали разрешения на слив топлива.

Поэтому, пояснил собеседник агентства, было решено вылететь в Москву, убедиться в технической исправности воздушного судна, сменить экипаж, произвести дозаправку и вылететь на Пхукет.

Самолет вылетел из "Шереметьево" в 8:05 мск и на данный момент более часа движеется по маршруту, отметили в Nordwind.