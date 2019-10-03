Superjet выкатился за пределы полосы при посадке на Чукотке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Сухой Суперджет" выкатился за пределы полосы в аэропорту на Чукотке, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы после приземления в аэропорту "Певек". Лайнер выкатился за ее пределы на пять метров, сказал источник.

На борту находилось больше 80 человек, никто не пострадал.

Инциденты с SSJ100

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре погиб 41 человек. По делу о катастрофе самолета предъявлено обвинение командиру экипажа Денису Евдокимову.

В октябре 2018 года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское.

В июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском в декабре.

Первая катастрофа с самолетом такого типа произошла в Индонезии в начале мая 2012 году, когда лайнер столкнулся с горой при выполнении демонстрационного полета.