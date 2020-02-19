Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в полночь среды составила плюс 4,3 градуса, став максимальным значением суток за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Как сообщает Гидрометцентр России, таким образом побит прежний рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году - плюс 3,7 градуса.

В минувший вторник в Москве также был установлен новый абсолютный рекорд дня - плюс 6 градусов, что на 1,6 градуса выше прежнего максимума дня, зафиксированного в 1949 году.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду днем при облачной погоде с прояснениями температура составит плюс 2-4 градуса, местами пройдет небольшой дождь.

Как ожидается, аналогичный характер аномально теплой погоды сохранится в Москве еще минимум неделю: в дневные часы ожидается в среднем до 3-5 градусов тепла, ночью - около 0 градусов и слабые морозы.

Всего за нынешнюю зиму в Москве зафиксировано уже семь рекордов. Ранее в январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (плюс 4,5 градуса) и 22 января (плюс 4,3 градуса); в декабре - три: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).