Москвичи пережили один из самых мрачных январей за историю наблюдений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2020 года в Москве солнце светило только 11 часов, месяц был одним из самых мрачных за период наблюдений, заявил научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В декабре солнце светило только восемь часов, и этот месяц был одним из самых хмурых, добавил ученый. С начала зимы жители столичного региона получили мало ультрафиолета, который необходим для синтеза витамина Д, отметил он.

"Сейчас идет компенсация", - добавил Вильфанд, говоря о солнечной погоде в столице в четверг.

С начала недели в городе установилась аномальная для февраля теплая погода. Ранее Вильфанд обещал, что тепло сохранится в регионе до 23 февраля и температура будет соответствовать то первому, то восьмому апреля. "Щелкаются как орехи эти температурные рекорды", - отметил синоптик.