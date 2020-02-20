Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Москвичи пережили один из самых мрачных январей за историю наблюдений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2020 года в Москве солнце светило только 11 часов, месяц был одним из самых мрачных за период наблюдений, заявил научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В декабре солнце светило только восемь часов, и этот месяц был одним из самых хмурых, добавил ученый. С начала зимы жители столичного региона получили мало ультрафиолета, который необходим для синтеза витамина Д, отметил он.

"Сейчас идет компенсация", - добавил Вильфанд, говоря о солнечной погоде в столице в четверг.

С начала недели в городе установилась аномальная для февраля теплая погода. Ранее Вильфанд обещал, что тепло сохранится в регионе до 23 февраля и температура будет соответствовать то первому, то восьмому апреля. "Щелкаются как орехи эти температурные рекорды", - отметил синоптик.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд Московская область

Новости по теме

Новости

Неизвестные "заминировали" в Москве станции метро на буквы "Ф" и "Я"

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд

Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд

Источник опроверг неисправность шасси SSJ-100, готовящегося к посадке во Внуково

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Гидрометцентр пообещал москвичам апрельское тепло на праздничных выходных

Температурный рекорд побит в Москве в ночь на вторник

Датчик радиации сработал в московском банке из-за больной клиентки

Датчик радиации сработал в московском банке из-за больной клиентки

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');