Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальная высота снежного покрова 23 февраля отмечалась в 2002 году и составляла 3 см. В этом году снега не будет вообще", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сейчас на опорной станции на ВДНХ в Москве высота снега составляет 3 см, а на станции в подмосковных Черустях - 5 см. Но по-апрельски теплая погода, уже поставившая два рекорда февраля в последние дни, существенно не изменится, и у метеорологов нет сомнений, что и без того тонкий снежный покров в столице растает, сказал Вильфанд.

Он добавил, что 23 февраля ночью в Москве ожидается около нуля, днем +2...+4 градуса. Будет ветрено (порывы до 14 м/с), пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

24 февраля ветер стихнет, небо немного расчистится, слегка похолодает: ночью в Московском регионе будет 0...-5, днем +2...-1 градус. 25 февраля ночью температуры будут отрицательными: -1...-6, днем будет около нуля, в Москве до +1 градуса.