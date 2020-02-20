Поиск

Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений

Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальная высота снежного покрова 23 февраля отмечалась в 2002 году и составляла 3 см. В этом году снега не будет вообще", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

МоскваМосквичи пережили один из самых мрачных январей за историю наблюденийЧитать подробнее

По его словам, сейчас на опорной станции на ВДНХ в Москве высота снега составляет 3 см, а на станции в подмосковных Черустях - 5 см. Но по-апрельски теплая погода, уже поставившая два рекорда февраля в последние дни, существенно не изменится, и у метеорологов нет сомнений, что и без того тонкий снежный покров в столице растает, сказал Вильфанд.

Он добавил, что 23 февраля ночью в Москве ожидается около нуля, днем +2...+4 градуса. Будет ветрено (порывы до 14 м/с), пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

24 февраля ветер стихнет, небо немного расчистится, слегка похолодает: ночью в Московском регионе будет 0...-5, днем +2...-1 градус. 25 февраля ночью температуры будут отрицательными: -1...-6, днем будет около нуля, в Москве до +1 градуса.

Москва Вильфанд

Новости по теме

Новости

В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Неизвестные "заминировали" в Москве станции метро на буквы "Ф" и "Я"

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд

Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд

Источник опроверг неисправность шасси SSJ-100, готовящегося к посадке во Внуково

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Гидрометцентр пообещал москвичам апрельское тепло на праздничных выходных

Температурный рекорд побит в Москве в ночь на вторник

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');