Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В этом году март будет более теплым, и весна придет раньше - по перечисленным признакам. Но это не исключает, конечно, и понижения температуры, и выпадения снега в марте - это нормальная ситуация", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, средняя температура воздуха в марте на европейской территории России, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается около и выше нормы. Высоких сугробов в марте точно не будет: уже сейчас ясно, что снег растает в ближайшие дни.

"Понятно, что это ранняя весна", - сказал Вильфанд. О раннем приходе весны также говорит состояние почвы и льда на реках, уточнил метеоролог.

Глубина промерзания почвы в Москве сейчас необычайно низкая, уточнил Вильфанд: либо почва вообще не замерзшая, либо этот показатель составляет всего несколько сантиметров. Ледоход на реках в центре европейской территории России обычно начинается в первой декаде апреля, но из-за невероятно теплой погоды зимой "лед тонкий, а кое-где его нет совсем", в результате ледоход будет ранним, и большого половодья в регионе не ожидается.

"Поэтому с этой точки зрения, конечно же, весна ранняя", - сказал Вильфанд. Тем не менее, научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что все же март в Москве - "зимний месяц", и 15-градусного тепла, когда можно снять плащи и куртки, ждать раньше второй половины апреля не стоит. В марте, несмотря на высокий средний температурный фон и все признаки ранней весны, вполне возможны похолодания и не исключены снегопады, предупредил Вильфанд.

Ранее на пресс-конференции синоптик также говорил, что жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега.