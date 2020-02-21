Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рекордное тепло в России этой зимой связано с аномально большой разницей в давлении между атлантическими "центрами погоды" и отсутствием устойчивого антициклона над Сибирью. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году нарушены все циркуляционные правила. Практически в течение всей зимы, почти три месяца, мощный перенос воздушных масс с Атлантики на восток, причем скорость переноса настолько высока, что воздух не успевает охладиться, переходит через Урал и достигает Восточной Сибири. Мне за годы моей работы не доводилось видеть такое: один и тот же воздух правит бал от Атлантического до Тихого океана", - сказал Вильфанд агентству.

Метеоролог пояснил, что погода в Европе во многом определяется процессами в двух центрах над Атлантикой - в районе Исландии и над Азорскими островами. Около Исландии из-за соседства теплого Гольфстрима и холодной Гренландии постоянно создаются условия для создания мощных циклонов - подвижных атмосферных вихрей, где накапливается значительное количество энергии и влаги. А к западу от Гибралтарского пролива в районе Азорских островов находится устойчивая зона высокого давления, где обычно устанавливается антициклон. Взаимодействие этих двух погодных центров - Азорского антициклона и Исландского циклона (исландского минимума) - имеет важное значение для прогнозирования.

Теплый воздух с Атлантики периодически достигает России и иногда продвигается вглубь территории страны. Однако, по словам Вильфанда, эта ситуация крайне редко бывает устойчивой: во-первых, атлантические воздушные массы по пути на восток обычно значительно охлаждаются, а во-вторых, над Сибирью действует еще один постоянный "центр погоды" - мощный и обширный Восточносибирский антициклон. Он блокирует продвижение атлантического воздуха с европейской на азиатскую часть России, и в Сибири надолго устанавливаются сильные морозы и ясная погода.

В этом году, по словам Вильфанда, оба погодных центра над Атлантикой оказались очень полярными: давление в районе Исландии оказалось особенно низким, а давление над Азорскими островами - особенно высоким. Это создало условия для необычайно устойчивого и активного переноса воздуха строго с запада на восток.

Особенность ситуации еще и в том, что атлантические воздушные массы, пересекая Уральские горы, не встречают на своем пути обычной преграды в виде Восточносибирского антициклона: он сместился к югу в Китай, открывая атлантическому потоку путь к Тихому океану.

В результате западное тепло захватило не только европейскую территорию России, но и Урал, и Сибирь. В Якутии, где должны быть морозы под -50, градусники показывают непривычные для этого региона -15, а на юге Сибири вместо двадцати- и тридцатиградусных морозов регистрируются аномальные оттепели.

Наконец, ситуацию окончательно "законсервировало" то, что этой зимой почти не было вторжения холодного воздуха с севера, с Арктики. Над Арктикой стоит циклон, в котором воздушные массы движутся против часовой стрелки - с запада на восток и далее на север, к полюсу ("положительная фаза арктической осцилляции"). Таким образом, ледяной воздух блокируется на полюсе, и у него нет возможности выйти на южные широты, пояснил Вильфанд. Это совершенно обычная ситуация, однако вместе с другими факторами она тоже сыграла свою роль и привела к рекордным по масштабу и длительности аномалиям.

Уходящая зима претендует на звание самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. Погода неоднократно ставила многолетние рекорды не только в Москве, но и на Урале и в Сибири.

Накануне сообщалось, что впервые за всю историю метеонаблюдений москвичи встретят День защитника Отечества 23 февраля без снега. Из-за по-апрельски теплой погоды остатки и без того скудного снежного покрова растают к выходным. Почва на европейской территории России практически не промерзла к концу зимы, лед на реках региона очень тонкий, местами полностью отсутствует.