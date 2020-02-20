Теплая зима разочаровала красных панд в Московском зоопарке и повлияла на сон енотов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Морозоустойчивые" красные панды в Московском зоопарке в этом году были разочарованы теплой и почти бесснежной зимой, а еноты из-за погоды заснули на два месяца позже, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Красные панды хорошо переносят морозы. У них очень густой мех, благодаря которому они могут гулять даже в достаточно холодные дни. Эти удивительные представители китайской фауны любят играть и резвиться в снегу, так что в этом году они были разочарованы бесснежной зимой", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в четверг.

Специалисты зоопарка ждали и реакции на снег больших панд, "но в итоге снега было немного, так что пандам не удалось как следует порезвиться в снегу и понырять в сугробы". "Чтобы хоть немного познакомить медведей с настоящей русской зимой, наши специалисты лепили для Диндина и Жуи снеговиков и делали другие интересные игрушки из снега", - сказал собеседник агентства.

Рецепт бодрого утра прост: неудержимо резвая и изобретательная панда (1 штука), дорожный конус оранжевого цвета (1 штука). Результат непредсказуем, но позитивные эмоции гарантированы. Всем. Даже покусанному оранжевому конусу... 🧡 pic.twitter.com/pKECbuz9yL — Московский Зоопарк (@moscowzoo) February 19, 2020

Теплая зима повлияла и на сон енотов: их спячка задержалась на два месяца. В этом году еноты уснули только в начале февраля, хотя обычно они отправляются в свои домики и засыпают уже в декабре. Тем не менее, животные хорошо себя чувствовали, и задержка спячки никак на них не сказалась.

"Когда наступило похолодание, еноты спрятались в своем теплом домике и уснули. Кстати, спят эти животные коллективно, согревая друг друга. В отличие от сурков, зимой они находятся не в спячке, а в состоянии так называемого "зимнего сна". Они могут просыпаться, даже если стоит морозная зима, выходить из нор, проверять, не наступило ли потепление, а затем снова засыпать", - сказали в пресс-службе.

На остальных животных, впадающих в спячку, теплая зима не повлияла: "Первыми по своему обыкновению уснули сурки. Самки Сара и Нагайна погрузились в спячку еще на второй неделе сентября, а самец Арчи уснул двумя неделями позже".

"Следом за сурками уснули тушканчики. Этих зверьков "укладывают спать" зоологи: они помещают тушканчиков в специальные холодильные камеры. Каждую неделю специалисты взвешивают тушканчиков, чтобы следить за динамикой их веса. Когда животные израсходуют все жировые запасы, накопленные за лето, их выведут из спячки и вернут к привычному распорядку жизни. Обыкновенно тушканчики пробуждаются в середине марта - начале апреля", - отметили в пресс-службе.

Бурая камчатская медведица и пара гималайских медведей также уснули не позже обычного - хищники погрузились в зимний сон в своих искусственных берлогах в самом конце ноября. Всю зиму за их самочувствием следят специалисты. По их прогнозам, медведи проснутся уже в марте.

Даже кратковременным периодам похолодания, которые были в январе, феврале, "были рады белые медведи, полярные и обыкновенные волки, снежный барс, дальневосточный леопард, амурский тигр, - все они ждали холодов и снега", отметили в зоопарке.

У белых медведей в вольере есть специальная снегообразующая установка, которая работает весь весенне-летний период. Она помогает животным чувствовать себя максимально комфортно даже в самые жаркие дни. А зимой, несмотря на довольно теплые температуры, необходимости использовать ее не было, "поскольку медведи хорошо себя чувствуют, хотя отсутствие снега и для них не слишком привычно".

В целом же, несмотря на тепло, "каких-то опасных для животных погодных аномалий не было, поэтому все благополучно, обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо", сказали в зоопарке.