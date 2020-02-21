Все станции метро и автовокзалы Москвы "минировали" в четверг

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные письма о "минировании" поступили в четверг по электронной почте более чем двум тысячам объектов в Москве, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные сообщили о якобы заложенных устройствах на всех 232 станциях метро, семи автовокзалах, в зданиях почти 30 районных судов. Кроме того, угрозы поступили в адрес нескольких сотен объектов образования, десятка больниц и свыше 1,5 тыс. московских торговых объектов", - сказал собеседник агентства.

По его информации, "заминирован" был также спорткомплекс "Олимпийский".

"Эвакуация была минимальной, не более 4 тысяч человек. Ни одна из угроз после проверки объектов не подтвердилась", - уточнил источник.

Волна лжеминирований началась в Москве и Петербурге 28 ноября 2019 года. По оценке источников "Интерфакса", за неполных три месяца в столице для проверки поступивших угроз пришлось эвакуировать более 1,6 млн человек.