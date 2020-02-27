В среду в Москве "заминировали" около 700 учреждений

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 26 февраля в Москве около 700 зданий или учреждений проверяли из-за анонимных угроз о минировании, сообщил информированный источник "Интерфакса". В их числе четыре автовокзала, храм Христа Спасителя, башня "Федерация", телецентр "Останкино".

Также угрозы поступили в адрес всех станций метро, более 400 образовательных учреждений, 25 районных судов, больше десяти больниц и поликлиник, нескольких торговых центров и других объектов. Бомб нигде не нашли. Угрозы о взрывах поступили на электронные адреса госучреждений.

Эвакуация проводилась выборочно, всего было эвакуировано около 10 000 человек.

В Петербурге 26 февраля и 27 февраля объединенная пресс-служба городских судов сообщала об эвакуациях в районных судах.

Волна лжеминирований продолжается с 28 ноября 2019 года, в Москве и Петербурге угрозы о минировании десятков объектов поступают почти каждый будний день. По оценке источников "Интерфакса", общее число эвакуированных в столице за три месяца приблизилось к 1,7 млн человек.