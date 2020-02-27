Поиск

В среду в Москве "заминировали" около 700 учреждений

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 26 февраля в Москве около 700 зданий или учреждений проверяли из-за анонимных угроз о минировании, сообщил информированный источник "Интерфакса". В их числе четыре автовокзала, храм Христа Спасителя, башня "Федерация", телецентр "Останкино".

Также угрозы поступили в адрес всех станций метро, более 400 образовательных учреждений, 25 районных судов, больше десяти больниц и поликлиник, нескольких торговых центров и других объектов. Бомб нигде не нашли. Угрозы о взрывах поступили на электронные адреса госучреждений.

Эвакуация проводилась выборочно, всего было эвакуировано около 10 000 человек.

В Петербурге 26 февраля и 27 февраля объединенная пресс-служба городских судов сообщала об эвакуациях в районных судах.

Волна лжеминирований продолжается с 28 ноября 2019 года, в Москве и Петербурге угрозы о минировании десятков объектов поступают почти каждый будний день. По оценке источников "Интерфакса", общее число эвакуированных в столице за три месяца приблизилось к 1,7 млн человек.

Москва Петербург Федерация ТЦ Останкино храм Христа Спасителя

Новости по теме

Новости

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ
Новый коронавирус в Китае

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями

Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями
Изменение Конституции

Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции

В S7 сочли ограничение сообщения с Южной Кореей нарушением конкуренции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');