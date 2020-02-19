В РФ заблокировали уже пять почтовых сервисов из-за писем о "минированиях"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ с конца января ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.

"С 29 января в соответствии с российским законодательством ограничен доступ на территории России к зарубежному сервису Protonmail.com (Швейцария), (...) с которого поступили сообщения с угрозами минирования. По той же причине ограничен доступ к зарубежным почтовым сервисам Startmail.com, Guerrillamail.com и Cock.li", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

В спецслужбе подчеркнули, что все угрозы носили ложный характер.

Вместе с тем, по данным ФСБ, в феврале для распространения угроз используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия).

"С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района. В 2019 году с указанного зарубежного почтового сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования в отношении объектов социальной и транспортной инфраструктуры, органов власти и ряда регионов РФ", - заявили в ЦОС.

Поэтому с 14 февраля Роскомнадзор ограничивает на территории РФ доступ к Tutanota.com, отметили в ЦОС.