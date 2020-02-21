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Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла
Фото: Ася Добровольская/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к подготовке к ремонту дорог, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети. Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним в истории", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его информации, в ночь на 21 февраля на шести столичных объектах (путепровод Дмитровский, путепровод Капотня - Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада-съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, эстакада Варшавская, Бесединский мост) общей площадью 3 тыс. кв. метров начался ремонт мостовых сооружений.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в 2020 году планируется отремонтировать почти 20 млн. кв. метров дорог в столице в рамках пяти городских программ.

"Для удобства автолюбителей работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Продлится дорожно-ремонтный сезон до середины октября", - добавил Бирюков.

Ранее в Москве зафиксировали очередной погодный рекорд - температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в столице к 11:00 пятницы поднялась до плюс 6,3 градуса, что стало абсолютным максимумом для 21 февраля, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области. Аномально теплая погода фиксируется в столице уже четвертый день подряд.

Москва Петр Бирюков

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