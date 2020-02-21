Температура в Москве обновила рекорд четвертый день подряд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в столице к 11:00 пятницы поднялась до плюс 6,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Это стало абсолютным максимумом для 21 февраля. Прежний рекорд этого дня зафиксирован в 1976 году, когда воздух прогрелся до плюс 5,1 градуса", - уточнил собеседник агентства. По его словам, окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Таким образом, аномальные температурные значения фиксируются в Москве четвертый день подряд. Та18 февраля температура поднялась до 6 градусов тепла, 19 февраля - до 4,7 градуса, 20 февраля - до 7,7 градуса.

Всего за нынешнюю зиму в Москве установлено уже девять температурных рекордов. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (плюс 4,5 градуса) и 22 января (плюс 4,3 градуса); в декабре 2019 года - три: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).

По прогнозам синоптиков, аномально теплая для февраля погода сохранится в предстоящие праздничные выходные: днем до плюс 5 градусов тепла, в ночные часы - около 0 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега.