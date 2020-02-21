Поиск

Температура в Москве обновила рекорд четвертый день подряд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в столице к 11:00 пятницы поднялась до плюс 6,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Это стало абсолютным максимумом для 21 февраля. Прежний рекорд этого дня зафиксирован в 1976 году, когда воздух прогрелся до плюс 5,1 градуса", - уточнил собеседник агентства. По его словам, окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Таким образом, аномальные температурные значения фиксируются в Москве четвертый день подряд. Та18 февраля температура поднялась до 6 градусов тепла, 19 февраля - до 4,7 градуса, 20 февраля - до 7,7 градуса.

Всего за нынешнюю зиму в Москве установлено уже девять температурных рекордов. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (плюс 4,5 градуса) и 22 января (плюс 4,3 градуса); в декабре 2019 года - три: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).

По прогнозам синоптиков, аномально теплая для февраля погода сохранится в предстоящие праздничные выходные: днем до плюс 5 градусов тепла, в ночные часы - около 0 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега.

Москва

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

Все станции метро и автовокзалы Москвы "минировали" в четверг

Адвокат после самоубийства экс-сотрудника ФСИН провел эксперимент с оружием

Гражданин США задержан в Москве по делу о взятке

В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений

Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений

Неизвестные "заминировали" в Москве станции метро на буквы "Ф" и "Я"

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');