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Капремонт Строгинского моста начался на северо-западе Москвы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Работы по капитальному ремонту Строгинского моста пройдут в четыре этапа и завершатся к декабрю 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

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"Решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году.

По информации заммэра, проектом предусмотрены полная замена мостового полотна на проезжей части и тротуарах, обновление рельсов и железобетонных плит на трамвайных путях, переборка ступеней лестничных сходов, облицовка гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур и другие работы.

Для безопасности пешеходов и автомобилистов на обновленном мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками.

"Работы пройдут в четыре этапа с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов", - пояснил Бирюков.

Он отметил, что для трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.

Ранее сообщалось, что до конца года в столице отремонтируют 34 мостовых сооружения.

Петр Бирюков Москва

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