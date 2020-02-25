Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Зима 2019-2020 станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений, причем предыдущий рекорд будет побит сразу на два градуса, это "невероятно много", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима будет рекордно теплой. Пока еще идут дискуссии, будут ли среднесезонные (температурные - ИФ) значения выше нулевой отметки или нет, но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на два градуса. Это очень много, невероятно много", - сказал Вильфанд во вторник.

Предыдущий рекорд был поставлен зимой 1960-1961 года - тогда средняя температура сезона в столице составляла -2,8 градуса. Вильфанд подчеркивает, что средняя температура за сезон - это характеристика, которая обычно меняется очень несущественно, и рекорд этого года будет уникальным и очень существенным.

В целом по России зима 2019-2020 пока только кандидат на рекорд, метеорологам еще предстоит рассчитать средние показатели. Но, по словам Вильфанда, она точно войдет в тройку самых теплых в истории. Итоги стоит ждать в начале марта.

Ранее в феврале Вильфанд объяснил "Интерфаксу", с чем связана теплая зима в России. По его словам, виной всему комбинация сразу трех факторов: мощного потока тепла с Атлантики через всю Евразию к Тихому океану, ухода сибирского антициклона в Китай и наличия устойчивого полярного вихря, который "запер" арктический холод.

Из-за по-апрельски теплой погоды в Москве остатки скудного снежного покрова растаяли к субботе, 22 февраля, в результате впервые в конце февраля москвичи остались без снега (тем не менее, снегопад в ночь на минувшее воскресенье, 23 февраля, восстановил невысокий снежный покров). Конец февраля был теплым и по другим параметрам: как ранее рассказывал Вильфанд, почва на европейской территории России практически не промерзла к концу зимы, и лед на реках региона очень тонкий, местами полностью отсутствует.