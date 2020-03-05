Минувшая зима в России оказалась рекордно теплой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Зима 2019-2020 годов на территории России стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Средняя температура зимы по территории всей страны оказалась на 1,3 градуса выше предшествующего рекорда, принадлежащего 2015-2016 годам", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, отклонение от нормальных средних значений этой зимой в России составило восемь градусов. "Это просто редчайший случай. Для России это экстремально теплый период", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в течение минувшей зимы почти каждый день с разных пунктов наблюдения в России поступала информация об аномально высоких значениях температуры, часто фиксировались рекорды.

О том, что зима 2019-2020 станет рекордно теплой в Москве, Вильфанд сообщал "Интерфаксу" 25 февраля. Тогда он отметил, что в целом по России зимние месяцы также претендуют на рекорд.

Между тем, самой теплой минувшая зима может оказаться на всем Северном полушарии - по предварительным оценкам, она делит первое место с аномальной зимой 2015-2016 годов.

"На Северном полушарии весь нынешний период оказался экстремально теплым и с точностью до одной десятой градуса среднее значение совпало с таким же значением, которое наблюдалось зимой 2015-2016 годов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в течение ближайшего месяца метеорологи Северного полушария рассчитают среднее значение более точно, и тогда зима 2019-2020 либо поставит рекорд, либо займет второе место с самым минимальным отрывом.