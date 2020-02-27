Телеведущий Дибров выписался из больницы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил, что выписался из больницы, куда попал с микроинсультом.

"Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал",- сказал Дибров "Интерфаксу" в четверг.

По словам телеведущего, чувствует он себя нормально и не видит ничего удивительного в том, что в 60 лет человек попадает в больницу.

17 февраля Дибров был госпитализирован в Москве в Боткинскую больницу после того, как потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне".

По результатам обследования у Диброва констатировали микроинсульт, после чего он находился в больнице под наблюдением врачей.