Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.

"Диагноз, про который пишут телеграм-каналы, не подтвердился. Дмитрий чувствует себя хорошо. Он останется под наблюдением врачей до завтра", - сказал Шахиди.

Позднее сам телеведущий сообщил "Интерфаксу", что был госпитализирован из-за потери сознания и сейчас чувствует себя нормально.

"Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, - да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет", - сказал Дибров.

Как рассказал Дибров, он упал в обморок в кинотеатре "Октябрь".

"Мы находились вместе с коллегами на премьере у Егора Кончаловского ("На Луне" - ИФ), кстати, прекрасный фильм. Мы обсуждали что-то профессионально, и тут я просто потерял сознание, так бывает с людьми",- сказал журналист.

По его словам, из "Октября" он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

"Дают лекарства по сбитию давления, я могу хоть сейчас уйти, но решил полежать, почему бы и нет. Но вы же слышите, все в порядке", - сказал Дибров.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что телеведущего экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" с приступом эпилепсии.

Дмитрий Дибров - советский и российский журналист и телеведущий. Родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону, в 1981 году окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. В настоящее время Дибров ведет телепрограмму "Кто хочет стать миллионером?" на "Первом канале". До этого в разное время работал на телеканалах НТВ, "Россия", "ТВ Центр", "Звезда". Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Телевизионная игра" за программу "О, счастливчик!" (на момент получения премии в 2000 году программа выходила на НТВ, затем под названием "Кто хочет стать миллионером?" стала выходить на "Первом канале").