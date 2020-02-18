Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.

Он уточнил, что останется в больнице некоторое время, но затем отправится домой.

Во вторник, 17 февраля, журналист был госпитализирован, после того как потерял сознание на премьере в кинотеатре "Октябрь". При этом он сообщил, что чувствует себя нормально.

"Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, - да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет", - сказал Дибров "Интерфаксу".