Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.

Он уточнил, что останется в больнице некоторое время, но затем отправится домой.

Во вторник, 17 февраля, журналист был госпитализирован, после того как потерял сознание на премьере в кинотеатре "Октябрь". При этом он сообщил, что чувствует себя нормально.

"Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, - да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет", - сказал Дибров "Интерфаксу".

Дмитрий Дибров

Новости по теме

Новости

Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

В ХМАО китайцев переселили из квартиры в стационар из-за беспокойства соседей

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"

В РФ отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах

В СВР опровергли слухи о попытке Нарышкина освободить задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена

В СВР опровергли слухи о попытке Нарышкина освободить задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов
Изменение Конституции

В Конституцию предложили внести новое положение о роспуске Думы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');