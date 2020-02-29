Анализы контактировавших в Шереметьево с зараженным COVID-19 иранцем отрицательные

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Результаты анализов пятерых человек, которые были госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусом COVID-19 гражданином Ирана в Шереметьево, показали отрицательный результат, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Коронавирус у гражданина Ирана, который добирался транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через Москву, был выявлен 20 февраля на территории КНР. Во время пересадки между рейсами он находился в терминале D Шереметьево. Установлены все контактировавшие с пассажиром, трое из них уже покинули российскую территорию. Остальные пять человек были госпитализированы в инфекционную больницу №1 Москвы

"Каждому был проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у каждого была взята проба для проведения анализов. Результат анализов у всех - отрицательный", - отметили в штабе.

Собеседник агентства добавил, что в Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции.