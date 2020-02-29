Число жертв коронавируса в Иране возросло до 43 человек

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-2019, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

Медики призывают иранцев избегать мест высокого скопления людей и ограничить по возможности поездки и путешествия.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.

Как сообщалось, ранее вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар сообщила, что заразилась коронавирусом. Тест на инфицирование COVID-19 оказался положительным также у замминистра здравоохранения и двух парламентариев.

Накануне в Иране по всех школах объявили трехдневные каникулы в связи с распространением коронавируса в 21 провинции.