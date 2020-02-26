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В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву
Фото: Reuters

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У пассажира, совершившего перелет из Ирана в Шанхай через Москву, выявили коронавирус нового типа (COVID-19), сообщает в среду китайский портал Sina.

Новый коронавирус в Китае

По сообщению Центра по контролю и профилактике заболеваний Нинся-Хуэйского автономного района, врачи выявили этот случай заражения в городе Чжунвэй у мужчины, который прибыл в Шанхай на прошлой неделе.

Отмечается, что этот человек 19 февраля вылетел из Тегерана рейсом "Аэрофлота" SU513 в Москву в аэропорт "Шереметьево". Во время полета пассажир был в специальной маске-респираторе. По прибытии в Москву он остановился в капсульном отеле, где провел около 16 часов.

20 февраля этот мужчина вылетел рейсом SU206 Москва-Шанхай. В Шанхае пассажир заселился в гостиницу Yitel Trend Hotel. Через несколько дней он отправился на поезде в Ланьчжоу, а оттуда направился уже на другом поезде в город Чжунвэй.

Китайские СМИ не называют гражданство этого пациента. В Центре по контролю и профилактике заболеваний Нинся-Хуэйского автономного района призывают всех, кто мог контактировать с данным пассажиром в общественных местах или транспорте, обратиться в медучреждения.

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Иран Шанхай Чжунвэй Москва Шереметьево

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