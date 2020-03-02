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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:36

В Москве задержали подозреваемого в "лжеминировании"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Москве задержан мужчина, сообщивший о ложном минировании нескольких объектов в разных городах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

Там рассказали, что в отделение полиции "Китай-город" поступило сообщение о звонке в службу "02" неизвестного, который сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах. При этом он вел интернет-трансляцию в соцсетях.

При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Москва

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