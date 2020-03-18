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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

В Москве во вторник минировали все станции метро и храм Христа Спасителя

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - За вторник 17 марта в Москве из-за угроз о взрыве проверили больше 600 зданий и учреждений, в том числе все 232 станции метро, 80 мостов и храм Христа Спасителя, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, эвакуации проводились минимально, на улицы вывели в общей сложности около полутора тысяч человек.

Также в городе "минировали" почти 100 учебных заведений, около 200 магазинов и 15 районных судов. Нигде бомб не нашли.

Днем ранее в городе "минировали" около 1000 объектов, из них эвакуировали более 15 000 человек.

Во вторник в Петербурге объединенная пресс-служба городских судов сообщила об эвакуации нескольких райсудов для проверки из-за угроз. Также сообщалось о проверках нескольких пассажирских самолетов: после из взлета диспетчерам пришли сообщения о заложенных на борту бомбах.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании продолжается в России с 28 ноября. В Москве и Петербурге угрозы приходят почти каждый будний день. Для борьбы с рассылками Роскомнадзор по требованию ФСБ добивался блокировки иностранных почтовых сервисов, ящики которых использовались анонимами для отправки ложных сообщений. "Минирования" самолетов начались в марте.

Москва храм Христа Спасителя Московский метрополитен Петербург

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