В Подмосковье на карантин отправили 36 человек из-за контакта с жительницей с COVID-19

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Московской области выявлены 36 человек, имевших контакты с женщиной, заразившейся коронавирусом, все они находятся на карантине, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщил собеседник агентства, у них взяли анализы на COVID-19, в настоящее время у всех результат отрицательный. Все помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением, отметил он.

В пресс-службе уточнили, что у жительницы Подмосковья, прибывшей из Цюриха, коронавирус подтвержден.

Женщина и ее семья продолжают находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей.

Как отметили в пресс-службе, заболевание протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Были взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат оказался положительным.