Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Больничный корпус в Коммунарке для пациентов с подозрением на COVID-19 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. "Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - заверили в штабе.

В штабе уточнили, что двое госпитализированных москвичей не контактировали с большим числом людей до отправки в больницу. "Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами - они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки госпитализирован вместе со своей женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре", - сказали "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, уже установлена большая часть контактных лиц заболевших, с ними связываются медицинские работники. У всех возьмут пробы для анализа.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.

Кроме того, в столичном штабе сообщили, что в больничном комплексе в Коммунарке находится пациентка - жительница Белгорода, вернувшаяся из Италии, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Накануне Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания новым типом коронавируса в Белгородской области.

Ранее в понедельник стало известно, что число официально зарегистрированных в России случаев заболевания COVID-19 достигло 20.