У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Хотя симптомов заболевания у нее не было, женщина обратилась в медицинскую организацию. После анализов на коронавирус был получен предварительный положительный результат.

Анализы в субботу будут направлены на исследование в новосибирскую лабораторию "Вектор" для уточнения диагноза.

Пока женщину вместе с членами семьи госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное, без выраженных симптомов.

В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья, все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение.

Ранее федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщал, что в стране зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. В том числе у двоих граждан КНР (они уже выписаны после выздоровления), одного итальянца и 11 россиян, побывавших в Италии (один москвич был выписан 7 марта).