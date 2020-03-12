В Мосгордуме подтвердили готовность столицы голосовать 22 апреля онлайн

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Москва с технической точки зрения могла бы провести электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что закон о поправке, голосование по которому запланировано на 22 апреля, содержит норму о возможности организации дистанционного электронного голосования при наличии условий для его проведения.

Шапошников констатировал, что столица к этому с технической точки зрения готова. Более того, Москва вляется единственным субъектом Российской Федерации, в котором отработан механизм проведения электронного голосования: в ходе избирательной кампании-2019 жители столицы могли голосовать за депутатов Мосгордумы онлайн.

"Необходимо отметить, что эксперимент, прошедший в трёх избирательных округах столицы, был признан успешным", - заявил"Шапошников.

По его словам, в случае проведения электронного голосования в Москве вносить изменения в столичное законодательство не потребуется.

11 марта Совет Федерации поддержал законопроект о поправках к Конституции. Ранее в этот же день Госдума одобрила его в третьем чтении.

Предполагается, что затем закон изучит Конституционный суд России. Если он подтвердит законность всех предложенных изменений, 22 апреля пройдет всенародное голосование, на которое все поправки будут вынесены одним пакетом. Если избиратели одобрят изменения Конституции, они вступят в силу немедленно.