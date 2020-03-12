В Думе допустили перенос даты общенародного голосования

В Кремле сказали, что пока никакая другая дата, кроме 22 апреля, не обсуждается

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В законе о поправке в Конституцию не указана дата общенародного голосования, одна причина этого - юридическая, вторая связана с неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

11 марта закон прошел третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации, сейчас он находится на рассмотрении региональных заксобраний. Затем его должен изучить Конституционный суд. Ранее предполагалось, что всенародное голосование по пакету поправок пройдет в среду 22 апреля и этот день сделают выходным. Из итоговой версии закона положение о дате голосования изъяли.

Даты голосования в законе нет, поскольку нельзя "предварять решение Конституционного суда", объяснил юридическую причину Крашенинников.

"А вторая связана с тем, чтобы учесть все ситуации, которые существуют и, чтобы ЦИК максимальную форму волеизъявления нам предложил, при этом обеспечивая безопасность (...) Эта ситуация (с коронавирусом. - ИФ.) она есть, нам надо, чтобы несмотря на все истории сделать так, чтобы максимальное количество граждан, если оно решило голосовать, свое волеизъявление выразило, - добавил депутат.

Иных вариантов, кроме 22 апреля, пока не рассматривается, прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дату голосования определит президент, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. ЦИК по поручению Владимира Путина с 14 февраля занимается организацией голосования. Комиссия уже начала готовить агитматериалы о голосовании с указанием 22 апреля.

Булаев уточнил, что гражданам будут предоставлены "широкие" возможности для голосования. Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, обсуждается ли в ЦИК план действий на случай экстренной ситуации с вирусом, Булаев заявил, что "ЦИК в полной боевой готовности".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что ситуация с вирусом не выйдет из-под контроля и не помешает голосованию.

Для борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ранее на этой неделе запретил массовые мероприятия численностью более 5000 человек.