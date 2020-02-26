Общенародное голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас предлагает провести общероссийское голосование по этим поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.

"Позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы.

"22 число - это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней", - добавил Клишас.

При этом он напомнил, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.

Ранее источник "Интерфакса", близкий к рабочей группе, допускал, что голосование могут назначить на 22 апреля. Путин ранее одобрил идею провести голосование в будний день, который для этого будет объявлен нерабочим.