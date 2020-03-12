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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Прилетевших из Вероны и Инсбрука в Москву пассажиров попросили срочно вызвать врача

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вене призвало граждан, прибывших в конце февраля - начале марта в Москву самолетами авиакомпании S7 из австрийского Инсбрука и итальянской Вероны, срочно обратиться к врачу, поскольку этими рейсами прибыли заразившиеся коронавирусом люди.

"Администрация Московской области сообщает о 3-х случаях заболевания коронавирусом. Заболевшие прибыли в Россию следующими рейсами: S7 3514 Верона - Москва (29.02.2020); S7 3720 Инсбрук - Москва (01.03.2020). В случае, если Вы также летели этими рейсами, вам необходимо срочно вызвать врача", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области ранее в четверг сообщила, что у двух жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии, один из которых летел транзитом через Австрию, после ряда анализов подтвержден коронавирус. Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, в целом по стране - 28.

S7 Верона Инсбрук Италия Австрия Вена Подмосковье

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