Число зарегистрированных в РФ заболеваний коронавирусом возросло до 28 за сутки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием.

"За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 в Московской области", - говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в среду.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.

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