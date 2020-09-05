В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал

Фото: Киселев Сергей/АГН "Москва"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Здание, парк и набережная Северного речного вокзала в Москве снова открыты для посетителей после реконструкции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он сказал в субботу в ходе осмотра работ по реставрации вокзала и благоустройству прилегающего к нему парка и набережной.

Как отметил Собянин, это замечательный подарок москвичам ко Дню города.

"Один из самых популярных вопросов, когда встречался с жителями, меня спрашивали, когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причалы, набережная, которая была в плачевном состоянии, мы практически потеряли этот памятник (Северный речной вокзал - ИФ)", - рассказал он.

"Три года работы: взыскания, проектирование, обсуждение проектов реконструкции и восстановления (объекта) и так далее, - сообщил мэр. - И теперь можно сказать, что жемчужина города возвращена москвичам".

По его словам, реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который московские власти реализуют в 2020 году. Работы в основном завершены.

Начиная с субботы, 5 сентября, здание вокзала и парк вновь принимают гостей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что проект реставрации вокзала предусматривает возрождение его исторической функции как транспортного объекта и места для круглогодичного отдыха жителей столицы.

По ее данным, кроме того, вокзал-дворец может быть снова использован для киносъемок, а также проведения важных общегородских мероприятий. Музей в здании вокзала представляет интерес для тех, кто увлекается историей московского транспорта.

Речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале, отметили в пресс-службе.