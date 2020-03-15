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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Электричка сбила мужчину в районе платформы в Тушино

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства гибели мужчины под колесами электрички в районе платформы Трикотажная Рижского направления МЖД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.

По ее данным, в воскресенье его смертельно травмировал электропоезд сообщением Москва-Рижская - Волоколамск.

Мужчина, по предварительной информации, пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Москва Тушино МЖД МВД

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