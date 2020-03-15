В больнице Коммунарки опровергли сообщения об упавшем с крыши сотруднике

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Руководство медицинского комплекса в Коммунарке опровергает информацию об упавшем с крыши больницы сотруднике.

Падение произошло с крыши соседнего здания, расположенного через дорогу и не принадлежащего учреждению, сообщили "Интерфаксу в воскресенье в руководстве медицинского комплекса № 40 в Коммунарке. Пострадавшему оказана помощь. Больница работает в штатном режиме, добавили в клинике.

В медицинский центр № 40 привозят часть пациентов с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. По данным на утро воскресенья, оттуда выписаны 52 человека, у которых диагноз не подтвердился. В клинике остаются 312 человек, из них у 17 выявлена коронавирусная инфекция.