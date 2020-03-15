Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

Больница в Коммунарке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Из больницы в Коммунарке в эти выходные выписаны 52 человека, у которых не подтвердился коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко журналистам в воскресенье.

"Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими, или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией",- сообщил главврач, подчеркнув, что все они сейчас здоровы.

В больничном комплексе в Коммунарке сейчас находятся 312 пациентов, из них у 17 человек выявлена коронавирусная инфекция. Ни один пациент не находится в критическом состоянии, рассказал Проценко.

По последним данным, число пациентов с коронавирусом в России достигло 59.