Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве удалось найти пациентов, сбежавших ранее из медицинского комплекса в Коммунарке. Все они доставлены в медицинское учреждение",- заявила Ракова журналистам во вторник. Они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом.

"Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них коронавирусную инфекцию.

Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней - именно столько времени длится инкубационный период нового вируса. Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания COVID-19. Из больницы в Коммунарке было выписано уже более 50 человек. Они находились в больнице после контакта с заболевшими.

Накануне главврач Московской больницы №40 Денис Проценко сообщил, что пациентка, находящаяся на карантине, сбежала из стационара в Коммунарке. Диагностировано ли заражение коронавирусом у женщины, он не уточнил.

Между тем о каких-либо других случаях не сообщалось.

Люди с подозрением на COVID-19 в Москве попадают в Первую инфекционную больницу или в больницу №40 в Коммунарке.

В феврале в Петербурге из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, которых изолировали с подозрением на коронавирус. Двоих из них после этого принудительно госпитализировали по решению суда. Заражение у них не подтвердилось.