В ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте пострадал человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В результате столкновения в воскресенье пяти автомобилей движение затруднено на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как отмечается в сообщении управления в твиттере, ДТП на Кутузовском проспекте произошло в 16:30 в районе дома 55, строение 2.

В 16.30 в районе дома 55 строение 2 на Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия. Движение в сторону центра затруднено. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 15, 2020

Сотрудники ДПС организовали объезд места аварии по Староможайскому шоссе.

Как позднее сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек, его отправили в больницу.