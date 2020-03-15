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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте пострадал человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В результате столкновения в воскресенье пяти автомобилей движение затруднено на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как отмечается в сообщении управления в твиттере, ДТП на Кутузовском проспекте произошло в 16:30 в районе дома 55, строение 2.

Сотрудники ДПС организовали объезд места аварии по Староможайскому шоссе.

Как позднее сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек, его отправили в больницу.

Москва Кутузовский проспект ГИБДД

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