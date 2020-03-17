Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома

Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома
Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Решением Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в понедельник был отправлен в отставку с поста председателя этой комиссии, заявили "Интерфаксу" в избиркоме во вторник.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение принято на основании личного заявления Горбунова.

В Мосгоризбиркоме пояснили, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.

"Теперь Центризбирком должен предложить новую кандидатуру председателя комиссии из ее действующего состава. Затем это решение - об избрании председателя - будет принято на заседании МГИК", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Горбунов работает в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а с 1995 года являлся председателем комиссии.

Он подвергся критике оппозиции в преддверии выборов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. В связи с тем, что многие кандидаты не были допущены до выборов, в Москве прошли акции протеста, со стороны оппозиционных кандидатов звучали призывы отправить Горбунова в отставку.

Летом на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия может вынести Горбунову вотум недоверия, но только после сбора всех фактов.

Новость дополняется

Валентин Горбунов Мосгоризбирком

Новости по теме

Новости

Пушкинский музей закрылся до 10 апреля из-за коронавируса

Пушкинский музей закрылся до 10 апреля из-за коронавируса

В Москве сменился глава департамента региональной безопасности

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Среди новых 20 заболевших COVID-19 в Москве оказался ребенок

Кафе и рестораны в Москве из-за коронавируса закрывать не будут

Все московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля

Все московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля
Эпидемия коронавируса

Обязательный карантин потребуется по прибытии в Москву из десятков стран

Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Вокруг коронавирусного центра в новой Москве создадут периметр безопасности

Вокруг коронавирусного центра в новой Москве создадут периметр безопасности

Чиновники объяснили порядок свободного посещения школ в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');