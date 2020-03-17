Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома

Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Решением Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в понедельник был отправлен в отставку с поста председателя этой комиссии, заявили "Интерфаксу" в избиркоме во вторник.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение принято на основании личного заявления Горбунова.

В Мосгоризбиркоме пояснили, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.

"Теперь Центризбирком должен предложить новую кандидатуру председателя комиссии из ее действующего состава. Затем это решение - об избрании председателя - будет принято на заседании МГИК", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Горбунов работает в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а с 1995 года являлся председателем комиссии.

Он подвергся критике оппозиции в преддверии выборов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. В связи с тем, что многие кандидаты не были допущены до выборов, в Москве прошли акции протеста, со стороны оппозиционных кандидатов звучали призывы отправить Горбунова в отставку.

Летом на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия может вынести Горбунову вотум недоверия, но только после сбора всех фактов.

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