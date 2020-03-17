Собянин пообещал Путину за месяц построить больницу на 600 коек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В течение месяца в Москве будет построен современный мобильный медицинский комплекс в рамках мер по борьбе с коронавирусом на 500-600 коек, из которых 250 будут реанимационными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину.

В ходе осмотра президентом РФ нового информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Собянин отметил, что площадь центра будет 70 тысяч квадратных метров, там разместят 15 тысяч единиц медицинской техники, в нем будут больничные корпуса, корпуса для персонала и так далее.

"Три дня тому назад мы вышли на площадку. Около двух тысяч рабочих уже работает на площадке. Одновременно готовим основание, готовим сами конструкции корпусов, закупаем медицинское оборудование, допроектируем рабочие чертежи и так далее", - сказал мэр Москвы.

Он подчеркнул, что комплекс должен долго прослужить. "Вот это самое главное. Я так понимаю, что для Москвы, Московского региона, это востребованное учреждение медицинское, вне зависимости от ситуации с коронавирусом", - сказал президент РФ.

Мэр Москвы рассказал, что в инфекционной больнице столицы, которая находилась в не очень хорошем состоянии, началось строительство капитального здания. "Потребуется два-три года, а этот мы возведем в течение месяца", - сказал Собянин.