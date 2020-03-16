Вокруг коронавирусного центра в новой Москве создадут периметр безопасности

Место для строительства новой инфекционной больницы в Новой Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Коронавирусный центр в новой Москве обеспечат системой очистки воды и безопасного уничтожения отходов, сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, также будет построен специальный блок по обработке, дезинфекции и уничтожению отходов - бытовых, медицинских и пищевых.

"Таким образом, тут будет создана система недопущения распространения инфекции, а также будет создан периметр, который позволит нам обеспечить безопасность прилегающих территорий", - подчеркнул заммэра.

Глава стройкомплекса отметил, что возведение инфекционного корпуса соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

"По санитарным нормам, между медицинским объектом и жилыми домами должна быть обеспечена минимум стометровая зона. У нас ближайшая жилая постройка в 280 м, а следующая точка - в 500 м", - заявил Бочкарев.

Как сообщалось, инфекционная больница будет построена из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово.

"Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом. Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет", - заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплекс общей площадью около 70 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Она будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой.

В настоящее время активно ведется подготовка строительной площадки. Строительство лечебных корпусов начнется 18 марта.