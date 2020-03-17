Хуснуллин не исключил строительства инфекционных центров в регионах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность строительства модульных инфекционных центров в разных регионах страны, заявил журналистам во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы действительно такой вариант рассматривали. Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов", - сказал Хуснуллин по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что правительством рассмотрены все возможности строительства модульных центров. "Мы хорошо понимаем опыт Москвы, которая сейчас этим активно занимается, и при необходимости мы быстро развернем строительство", - подчеркнул вице-премьер.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в перспективе при строительстве медицинских объектов в Москве могут применяться быстровозводимые конструкции.

В поселении Вороновское деревни Голохвастово в новой Москве завершается подготовка площадки для строительства инфекционного центра для заразившихся коронавирусом. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе, 250 коек реанимации.

Медицинский комплекс будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой. Строительство лечебных корпусов должно начаться 18 марта.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больницу возведут за месяц.