Число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 56

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие прилетели из европейских стран. Все проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания", - сообщили журналистам в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший.

"В настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. Они уже находятся под медицинским наблюдением", - подчеркнули в оперативном штабе.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло до 114.