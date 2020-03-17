Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Москву не планируется закрывать на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба (по борьбе с распространением коронавируса в России - ИФ)", - заявила она журналистам во вторник.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщали, что власти рассматривают вариант введения в Москве режима карантина, который, в частности, предусматривает закрытие ресторанов, кафе, торговых центров, а также множества других организаций. Также карантин предполагает ограничение работы предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отмечали СМИ.

Также утверждалось, что в случае объявления режима чрезвычайной ситуации может быть введен комендантский час, ограничен въезд и выезд из города, будет прекращена работа общественного транспорта.

Как борются с коронавирусом в Москве

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в Москве запретили любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников до 10 апреля, также был введен запрет на мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в марте Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. В рамках этого режима гражданам, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, придется отправиться на двухнедельный карантин.