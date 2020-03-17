В московском метрополитене рассказали, как дезинфицируют столичную подземку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В московском метро в рамках борьбы с коронавирусом дезинфицируют вагоны и инфраструктуру, сообщил замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов.

"Мы делаем все, чтобы выполнить все предписания Роспотребнадзора. Мы сейчас дезинфицируем вагоны и инфраструктуру, у нас самые жесткие протоколы. Во всех новых вагонах дезинфицируется воздух кварцевой лампой, кварцевая лампа всегда работает", - сказал Латыпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

По его словам, вентиляция в подвижном составе метро и система фильтрации воздуха крайне эффективна. Латыпов уточнил, что кнопки, автоматы по продаже билетов дезинфицируются каждый час.

По его словам, сотрудники метро осуществляют дезинфекцию в круглосуточном режиме. Латыпов добавил, что в старых вагонах тоже "прекрасная" вентиляция, так как стены тоннеля также дезинфицируют.