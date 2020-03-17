Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В московском метрополитене рассказали, как дезинфицируют столичную подземку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В московском метро в рамках борьбы с коронавирусом дезинфицируют вагоны и инфраструктуру, сообщил замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов.

Эпидемия коронавируса

"Мы делаем все, чтобы выполнить все предписания Роспотребнадзора. Мы сейчас дезинфицируем вагоны и инфраструктуру, у нас самые жесткие протоколы. Во всех новых вагонах дезинфицируется воздух кварцевой лампой, кварцевая лампа всегда работает", - сказал Латыпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

По его словам, вентиляция в подвижном составе метро и система фильтрации воздуха крайне эффективна. Латыпов уточнил, что кнопки, автоматы по продаже билетов дезинфицируются каждый час.

По его словам, сотрудники метро осуществляют дезинфекцию в круглосуточном режиме. Латыпов добавил, что в старых вагонах тоже "прекрасная" вентиляция, так как стены тоннеля также дезинфицируют.

Москва Роман Латыпов

Новости

Число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 56

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Больница в Коммунарке приняла 499 человек с подозрением на коронавирус

Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома

Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома

Пушкинский музей закрылся до 10 апреля из-за коронавируса

Пушкинский музей закрылся до 10 апреля из-за коронавируса

В Москве сменился глава департамента региональной безопасности

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Среди новых 20 заболевших COVID-19 в Москве оказался ребенок

Кафе и рестораны в Москве из-за коронавируса закрывать не будут

Все московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля

Все московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');