"Магнит" перейдет на круглосуточную доставку товаров в Москве и области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что переходит на круглосуточную доставку товаров в Москве и области: компания переводит часть своего автопарка и распределительные центры, обслуживающие регион, на ночную дистрибуцию.

Это более 400 грузовых машин и два логистических комплекса (в Дмитрове и Коломне). Они будут круглосуточно отгружать товары почти в 2,5 тыс. магазинов "Магнита" разных форматов.

Для работы персонала логистических комплексов в новом режиме сеть увеличит штат сотрудников на 10% и перераспределит нагрузку между дневными и ночными сменами. Компания заявила, что для удобства жителей постарается доставлять грузы в жилых районах ночью малоформатным транспортом.

Ранее на фоне роста спроса "Магнит" на 20% увеличил отгрузки из своих РЦ в магазины по всему ассортименту и на 30% - отгрузки продуктов первой необходимости. Кроме того, компания увеличивает запасы товаров в тех магазинах, где это позволяет площадь.

В настоящее время розничная сеть поддерживает стандартный график поставок в торговые точки, при этом "Магнит" увеличил объем поставок, чтобы иметь возможность гибко реагировать на рост спроса.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (20,497 тыс. на конец декабря).

Ранее в среду замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что основной ажиотаж с продуктами питания в последние дни пришелся на Москву и Московскую область - спрос на некоторые товары подскочил в 5-10 раз.