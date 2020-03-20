Владельцам подмосковных ТЦ посоветовали временно закрыться
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Московской области призвали собственников торгово-развлекательных объектов приостановить работу.
Рекомендация действует весь период повышенной готовности к эпидемии коронавируса COVID-19.
Органы власти Московской области до 1 мая прекратили проверки для выдачи разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций. Исключение составили внеплановые проверки для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.
Всего в Подмосковье зафиксированы 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки диагноз подтвердился у пятерых человек.