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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

Москвичей предупредили о шквалистом ветре с порывами до 18 м/с

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Столичное метеобюро выпустило предупреждение об усилении ветра в городе до вечера четверга, 19 марта.

"С 9:00 до 18:00 в Москве и сохранится сильный ветер с порывами 13-18 м/с", - сообщил "Интерфаксу" представитель метеослужбы.

По информации Гидрометцентра, "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе из-за усиления ветра действует до 6:00 21 марта.

Ураган в Москве 13 марта повалил более 200 деревьев, повредил почти 50 автомобилей, а также кровли зданий, рекламные и другие конструкции. Один человек погиб, трое пострадали и были госпитализированы. Скорость ветра в городе достигала 24-26 м/с.

Москва Гидрометцентр

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